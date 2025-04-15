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Лидер Ирана заявил о пессимизме в отношении переговоров с США

First News Media15:28 - 15 / 04 / 2025
Лидер Ирана заявил о пессимизме в отношении переговоров с США

Иранская сторона пессимистично настроена в отношении и США и переговоров с ними, однако оптимистично смотрит на возможности Тегерана на этих переговорах, заявил во вторник Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, слова которого приводит иранское госагентство SNN.

Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что второй раунд переговоров США и Ирана будет проведен в Риме. Эту информацию подтвердил и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Однако позже, в понедельник, представитель МИД Ирана сообщил, что второй раунд переговоров пройдет также в Маскате.

«Переговоры в Омане являются одной из десятков задач министерства иностранных дел. Давайте не будем привязывать проблемы страны к переговорам (с США в Омане – ред.). Мы очень пессимистично настроены в отношении другой стороны (на переговорах с США – ред.), но мы оптимистично настроены в отношении наших собственных возможностей», - заявил Хаменеи.

Источник: РИА Новости

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