Армения и ЕС обсудили перспективы военного сотрудничества

Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян в ходе рабочего визита в Брюссель встретился с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом, передают армянские СМИ.

Как сообщает СБ, собеседники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в оборонной и военно-промышленной сферах. А.Григорян представил работу, проводимую правительством Армении по развитию оборонно-промышленного комплекса и отраслевые приоритеты. В свою очередь А. Кубилюс подробно представил приоритеты ЕС в сфере обороны и военного производства и план действий, вытекающий из разработанных в их рамках стратегических концепций.