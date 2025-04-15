Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот посла Китая - ФОТО

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Китая в Азербайджане Лу Мэй.

Как сообщили 1news.az в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи дипломат вручила министру копии своих верительных грамот.

Дж.Байрамов поздравил дипломата с началом работы в Азербайджане и пожелал ей успехов в деятельности.

Стороны обсудили перспективы стратегического партнерства между двумя странами, включая политические, экономические, торговые и гуманитарные аспекты, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Особое внимание было уделено реализации положений Совместной декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в прошлом году, и значимости продолжения диалога на высоком уровне.

Стороны также обсудили взаимодействие в рамках международных организаций, включая ООН и Шанхайскую организацию сотрудничества.

Посол поблагодарила за теплый прием и заверила, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления стратегических связей между двумя странами.