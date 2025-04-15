Бакинская инициативная группа проводит в Нью-Йорке международную конференцию «Деколонизация: тихая революция» - ФОТО

Бакинская инициативная группа проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке международную конференцию «Деколонизация: тихая революция».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие организовано в рамках 4-й сессии Постоянного форума по проблеме лиц африканского происхождения. В конференции принимают участие эксперты, политики и активисты из Гваделупы, Мартиники, Канакии (Новая Каледония), Сен-Мартена, Реюньона, Бонайре, Арубы, Маохи-Нуи (Французская Полинезия) и Французской Гвианы – территорий, находящихся под колониальным господством Франции и Нидерландов.

В рамках мероприятия пройдут сессии на темы «Коллективная память, ее стирание и сопротивление коренных народов африканского происхождения» и «Динамика геополитической деколонизации на территориях, находящихся под колониальным управлением».

Отметим, что конференция впервые зарегистрирована как мероприятие ООН.