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Бакинская инициативная группа запустила на своем сайте петицию

First News Media21:27 - 15 / 04 / 2025
Бакинская инициативная группа запустила на своем сайте петицию

Бакинская инициативная группа (БИГ) сегодня запустила на своем сайте петицию под названием "Признание исторического колониального гнета и обеспечение необходимой компенсации".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на международной конференции "Деколонизация: Тихая революция", организованной Группой в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Он призвал всех участников подписать петицию и оказать поддержку в обеспечении восстановления справедливости.

Документ призывает международную общественность признать материальный и моральный ущерб, нанесенный народам, подвергшимся колониальному гнету, и поддержать выплату компенсаций. Отмечается, что политика колониальных режимов привела к эксплуатации десятков миллионов людей, рабству, этнической дискриминации и серьезным социально-экономическим кризисам, последствия колониального управления продолжаются и сегодня. Подчеркивается, что на протяжении веков колониальные империи наращивали свои богатства за счет оккупированных народов, разграбляли их природные ресурсы, уничтожали национальную идентичность и насильственно продолжали свое господство.

В этой связи отмечается, что такие колониальные режимы, как Франция и Нидерланды, до сих пор извлекают выгоду из систем, созданных в имперский период, а территории, подвергшиеся влиянию колониализма, такие как Канаки (Новая Каледония), Маохи Нуи (Французская Полинезия), Гваделупа, Уоллис и Футуна, Мартиника, Французская Гвиана, Сен-Мартен, Бонейра, Реюньон и Майот, до сих пор борются с такими проблемами, как несправедливые торговые системы, незаконные финансовые потоки и принудительное долговое бремя.

Подчеркивается, что достойная компенсация является не только моральным вопросом, но и необходимостью для глобальной справедливости и устойчивого развития.

Отмечается, что компенсация отражена во многих международных правовых документах, в частности упоминаются резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1514 (XV), Дурбанская декларация ООН 2001 года, обращения президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международных конференций "Неоколониализм: Нарушение прав человека и несправедливость", проведенной 20 октября 2023 года в Баку, и "Деколонизация: Расширение прав и возможностей женщин и развитие", проведенной 21 ноября 2023 года в Баку, распространенные как документы ООН, и другие.

В заключение в петиции выдвигаются требования о признании исторической ответственности, выражении официальных извинений со стороны колониальных режимов, выплате достойной компенсации, списании долгов и оказании экономической поддержки, обеспечении социальной и культурной поддержки, признании ущерба, нанесенного окружающей среде.

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