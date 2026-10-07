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Подозреваемому в убийстве одноклассника хотят оформить справку о невменяемости?

Редакция 1news22:00 - Сегодня
Подозреваемому в убийстве одноклассника хотят оформить справку о невменяемости?

Подростка, подозреваемого в убийстве одноклассника в Баку, пытаются освободить от ответственности.

Об этом в заявлении Oxu.Az сказал Зохраб Агаев - дядя убитого А.Агаева (2012 г.р.).

По его словам, родственники А.Гусейнова, подозреваемого в совершении преступления, пытаются оформить поддельные документы о наличии у него психического заболевания.

"Это было преднамеренное преступление. За неделю до случившегося этот подросток подрался с 11-классниками и напал на них с ножницами. Директор школы после этого не допускала его и еще двоих участников конфликта к занятиям.

Последний инцидент произошел днем 5 октября. В тот день мой племянник находился на занятиях. Тот мальчик позвонил ему, вызвал за здание школы, сказав, что есть разговор. Племянник вышел с урока и пришел в указанное место.

В заднем дворе школы тот парень заявил, что племянник якобы смеялся над ним два дня назад. И сразу после этих слов нанес ему ножевое ранение. Ребенок скончался в больнице.

Пользуясь тем, что мы заняты похоронами и поминками, они хотят замять дело и освободить подростка от ответственности. По имеющейся у нас информации, сейчас ему готовят документы о невменяемости, чтобы освободить от уголовного наказания и оставить безнаказанным убийство нашего ребенка. Мать подозреваемого говорит, что дело будет замято", - рассказал мужчина.

З.Агаев отметил, что семья просит помощи у правоохранительных органов и призывает к объективному расследованию преступления.

Ранее сообщалось, что в Низаминском районе Баку девятиклассник смертельно ранил ножом своего одноклассника. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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