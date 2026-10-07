Джейхун Байрамов призвал углублять сотрудничество Азербайджана и стран Центральной Азии

7 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Туркменистан принял участие и выступил на совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии и Азербайджана, прошедшем в Национальной туристической зоне «Аваза».

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что министр Джейхун Байрамов подчеркнул значимость проведения совещания накануне Саммита высокого уровня с точки зрения проведения предварительных обсуждений по ключевым направлениям сотрудничества. Было отмечено, что вхождение Азербайджана в прошлом году в качестве полноправного члена в формат Консультативной встречи глав государств Центральной Азии является показателем глубоких интеграционных процессов, основанных на исторических и культурных узах, взаимном доверии и общих стратегических интересах наших стран.

На фоне растущей в современную эпоху глобальной нестабильности, геополитической конкуренции и нарушения цепочек поставок была подчеркнута необходимость углубления регионального сотрудничества для экономической и энергетической безопасности государств. В этом контексте до внимания участников была доведена важность равноправного и основанного на доверии политического диалога, а также расширения торговли и взаимных инвестиций между участниками формата С6.

Затронув стратегически важное сотрудничество в транспортной и энергетической сферах, министр отметил растущую роль Среднего коридора в формировании устойчивых связей между Востоком и Западом и в международной торговле. Также была подчеркнута значимость развивающегося между нашими странами стратегического партнерства в области производства и передачи зеленой энергии, а также проектов транспортной и цифровой связности для полной реализации потенциала региона.

В выступлении особое внимание было уделено экологической повестке. Наряду с последствиями изменения климата, проблемами Аральского моря и водными ресурсами, была выражена серьезная обеспокоенность в связи со снижением уровня Каспийского моря, оказывающим негативное влияние на прибрежную инфраструктуру и экологическую обстановку. Отмечена важность системного научного подхода, обмена информацией и регионального сотрудничества для решения этих проблем.

В завершение министр Джейхун Байрамов выразил уверенность в том, что документы и договоренности, которые будут приняты по итогам совещания, зададут четкое направление для долгосрочного сотрудничества в будущем. Была вновь подтверждена готовность Азербайджана вносить активный вклад в укрепление этого формата и выполнение поставленных задач.