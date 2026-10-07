Омар Раджабли стал бронзовым призёром чемпионата мира

В Баку продолжается чемпионат мира по дзюдо среди взрослых.

Как сообщает АПА, азербайджанский дзюдоист Омар Раджабли (-81 кг) начал выступление на ЧМ с 1/16 финала.

В первом поединке он встретился с Сибгатуллой Арабом. Одержав победу над соперником, наш дзюдоист вышел в 1/8 финала.

На этой стадии Раджабли победил представителя Узбекистана Муроджона Юлдошева и завоевал путёвку в 1/4 финала.

На пути в полуфинал представитель Азербайджана встретился с сербом Михайло Симином и потерпел поражение.

Затем Омар Раджабли вышел на утешительный поединок за бронзовую медаль. Он победил словенца Наке Херковича и обеспечил себе место в финальном блоке.