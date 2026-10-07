Названы самые востребованные пластические операции в Азербайджане
В Азербайджане за год провели более 5,7 тысячи эстетических операций
В Азербайджане в 2025 году было проведено 5751 эстетическое хирургическое вмешательство.
Об этом говорится в ответе Государственного комитета статистики на запрос Modern.az.
Согласно статистике, наиболее востребованным видом пластической операции в прошлом году стала ринопластика — операции на носу.
Другие виды эстетических операций распределились следующим образом:
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омоложение лица — 879 операций;
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операции на веках (блефаропластика) — 561;
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операции на молочных железах — 514.
Приведённые данные свидетельствуют о сохраняющемся высоком спросе на услуги в сфере эстетической и пластической хирургии в Азербайджане.
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