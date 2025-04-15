Представитель Мартиники: Общая история колоний – это история сопротивления

Деколонизация не может замалчиваться. Это наше право, и мы обязаны им воспользоваться.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила главный советник по стратегическим вопросам и управлению президента движения MODEMAS (Мартиника) Даниэль Мюриэль, выступая на международной конференции «Деколонизация: тихая революция», организованной Бакинской инициативной группой в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Говоря о Международном фронте деколонизации, Даниэль Мюриэль отметила, что в этом движении представлены Корсика, Мартиника, Полинезия, Бонайре, Сен-Мартен, Реюньон и другие территории.

«Наша общая история — это история сопротивления. Наши предки столкнулись с цепями и безмолвием. Сегодня мир вступает в новую, многополярную эпоху, и наконец пробиваются голоса, подавлявшиеся долгое время. Фронт намерен навести политический мост между территориями. Пришло время создать наш собственный союз, собственную дипломатию, нашу коллективную силу для наших народов. Мы верим в наше право на самоопределение, в полную реализацию наших прав, в нашу способность построить новые, справедливые институты. В то время как мир ищет новые возможности баланса и равновесия, мы хотим быть творцами реальности. Свободу нужно строить, жить ею, отстаивать ее», - подчеркнула она.