Михеил Кавелашвили: Грузия всегда была активным сторонником территориальной целостности и суверенитета Азербайджана

Грузия и Азербайджан решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга, и я хотел бы еще раз поблагодарить господина Президента за это.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Грузии Михеил Кавелашвили в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Михеил Кавелашвили отметил, что Грузия всегда была активным сторонником территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.