Пашинян: Карабахское движение в Армении не будет продолжено

Движение карабахских сепаратистов не будет иметь продолжения в Армении.

Об этом заявил в беседе с журналистами 16 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос относительно заявлений оппозиции и третьего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что «карабахская страница не закрыта, и данный вопрос должен быть возвращен в политическую повестку».

«Я ответил на эти заявления еще до того, как они были сделаны, и сказал, что карабахское движение не будет продолжено в Армении», - добавил Пашинян, передают армянские СМИ.

Он также прокомментировал заявление Сержа Саргсяна о захвате власти. «Пусть Серж Саргсян посмотрит, что он говорил в то время», - заключил глава правительства.