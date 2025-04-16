Госдеп США отменил иностранные гранты на сумму $215 млн, в том числе в Армении

Госдепартамент отменил финансирование проектов иностранной помощи в различных странах, в том числе и в Армении, на общую сумму 215 миллионов долларов.

Об этом сообщает департамент государственной эффективности США (DOGE).

«Госсекретарь Рубио продолжает пересматривать иностранную помощь Госдепартамента. Сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму 215 миллионов долларов...», — говорится в публикации на странице DOGE в соцсети X.

Под сокращение попали гранты на различные программы Госдепа в Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Кыргызстане, Ливии, Мавритании, Молдове, Тунисе, Узбекистане и Шри-Ланке, говорится в публикации.

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал Агентство США по международному развитию (USAID) «преступной организацией», которой «пора умереть». На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство.