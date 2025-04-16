США рассматривают возможность закрытия около 30 посольств и консульств за рубежом

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность закрытия около 30 посольств и консульств за рубежом в связи со значительными изменениями в дипломатическом присутствии за границей, говорится во внутреннем документе Госдепартамента, полученном CNN.

В документе также рекомендуется сократить площадь дипломатических представительств США в Сомали и Ираке - двух странах, которые играют ключевую роль в антитеррористической деятельности США, - и «изменить размеры» других дипломатических представительств.

Предлагаемые изменения происходят на фоне ожидаемой более широкой реорганизации дипломатического ведомства США, поскольку администрация Трампа, подстегиваемая поддерживаемым Илоном Маском Департаментом эффективности управления (DOGE), предпринимает резкие усилия по сокращению федерального правительства. Неизвестно, подписал ли госсекретарь Марко Рубио предлагаемые закрытия.

Документ рекомендует закрыть 10 посольств и 17 консульств. Многие из них расположены в Европе и Африке, но есть и в Азии и Карибском бассейне. Среди них посольства на Мальте, в Люксембурге, Лесото, Республике Конго, Центральноафриканской Республике и Южном Судане. В список также вошли пять консульств во Франции, два в Германии, два в Боснии и Герцеговине, одно в Великобритании, одно в ЮАР и одно в Южной Корее.

В документе предлагается, чтобы обязанности закрытых посольств выполняли форпосты в соседних странах.

Источник: РИА Новости