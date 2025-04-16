Президент Грузии посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Президент Республики Грузия Михеил Кавелашвили посетил 16 апреля Аллею почетного захоронения, где отдал дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.