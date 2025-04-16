Состоялись очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Ирана

В Тегеране состоялись очередные консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран.

Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял начальник Консульского управления Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, иранскую делегацию - генеральный директор Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Моджтаба Шасти Карими.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран и Генерального консульства в Тебризе, должностные лица внешнеполитических структур Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран, а также представители министерств юстиции, министерств внутренних дел, Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы двух стран.

В ходе консульских консультаций состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития консульского сотрудничества двух стран.

Стороны обсудили вопросы защиты прав и законных интересов граждан двух стран, оказания им оперативной и эффективной консульско-правовой помощи, а также договорились активизировать взаимодействие для преодоления возникших трудностей.

Состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества по линии органов внутренних дел, юстиции, миграции, пограничных и таможенных органов, подчеркнута важность совместных мер по укреплению отношений в соответствующих сферах.

В то же время, в рамках консультаций азербайджанскую делегацию принял заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Вахид Джалалзадех.