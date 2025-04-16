Трамп назвал Байдена худшим президентом США
Президент США Дональд Трамп 16 апреля резко раскритиковал бывшего главу государства Джо Байдена, назвав его худшим лидером за всю историю страны.
«Сонный Джо Байден, худший президент в истории Соединенных Штатов, позволил миллионам и миллионам преступников, многие из которых убийцы, наркоторговцы и люди, освобожденные из тюрем и психиатрических больниц со всего мира, проникнуть в нашу страну через очень опасную и плохо продуманную открытую границу», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он добавил, что его миссия заключается в том, чтобы выгнать из США «этих убийц и головорезов».
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