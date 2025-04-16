Израиль пригрозил расширить военные действия в секторе Газа

Израильская армия расширит масштабы военной операции в секторе Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется от соглашения об освобождении удерживаемых в анклаве заложников.

Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«Политика Израиля в Газе, проводимая командованием Армии обороны Израиля при поддержке политического руководства, ясна и однозначна: в первую очередь принять все меры для освобождения всех заложников в рамках плана [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа и создать условия для разгрома ХАМАС в последующем», - написал Кац на своей странице в социальной сети X. «Если ХАМАС будет упорствовать в своем отказе [от соглашения], действия [израильских войск] будут расширены и перейдут на новые этапы», - указал он.

Источник: ТАСС