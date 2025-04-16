Армения направила Азербайджану письменные предложения по делимитации - Пашинян

Армения передала Азербайджану письменные предложения по продолжению процесса делимитации границы. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов в парламенте.

«Мы передали Азербайджану письменные предложения, касающиеся логики и конкретного направления продолжения процесса. Сейчас ждем их ответа», — отметил он, передают армянские СМИ.

По словам Пашиняна, предложения касаются как подходов к делимитации, так и конкретных участков, где предлагается продолжить работы. Согласно предварительной договоренности, стороны планируют двигаться с севера на юг — от точки соприкосновения границ Армении, Азербайджана и Грузии в сторону иранской границы. Армянская сторона указала, на каком участке можно начать следующий этап.

Премьер подчеркнул, что не считает процесс зашедшим в тупик, и заверил, что власти будут последовательно продвигаться вперед в этом направлении.

Напомним, 16 января 2025 года, по итогам очередной встречи комиссий под руководством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева, стороны договорились начать комплекс работ по делимитации с северного участка границы — от стыка границ Армении, Азербайджана и Грузии — с последующим продвижением на юг, до армяно-иранской границы.