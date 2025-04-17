Стала известна дата захоронения останков еще трех шехидов, пропавших без вести в I Карабахской войне

Стала известна дата захоронения останков еще трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести во время I Карабахской войны и чья личность была установлена.

Как сообщили в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, церемонии захоронения останков шехидов состоятся 18 апреля этого года.

Отмечается, что останки Гусейнова Мубариза Сабеддин оглу будут захоронены на Аллее шехидов в поселке Деде Горгуд Сураханского района города Баку; останки Мирзалиева Алескера Фарзали оглу — на кладбище Лелетепе в селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района; а останки Мехдиева Мунасиба Намаз оглу — на кладбище в селе Говларсары Самухского района.