 Ильгар Велизаде о трехсторонней встрече в Тбилиси: Южнокавказская платформа отвечает вызовам сегодняшнего дня | 1news.az | Новости
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Ильгар Велизаде о трехсторонней встрече в Тбилиси: Южнокавказская платформа отвечает вызовам сегодняшнего дня

Фарида Багирова16:38 - 17 / 04 / 2025
Ильгар Велизаде о трехсторонней встрече в Тбилиси: Южнокавказская платформа отвечает вызовам сегодняшнего дня

Заместители министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Армении провели сегодня встречу в Тбилиси.

Как сообщил журналистам заместитель главы МИД Грузии Лаша Дарсалия, повестка встречи включала такие вопросы, как перспективы трехстороннего сотрудничества и определение направлений, могущих представлять интерес для трех стран, а также «возможные сферы сотрудничества, чтобы страны региона могли развивать совместные подходы к ряду вопросов».

Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Армения и Азербайджан могут положиться на Грузию в вопросе продвижения мира и стабильности в регионе. Она заверила, что Тбилиси предоставит все возможные средства, которые облегчат диалог и сотрудничество в регионе.

Свое отношение к трехсторонней встрече выразил сегодня и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«В повестке - региональные вопросы, которые касаются наших трех стран. Это подтверждает, что в регионе сформировалась новая реальность. Несмотря на наличие нерешенных вопросов между Азербайджаном и Арменией, страны могут обсудить вопросы, которые касаются нашего региона - Южного Кавказа», - сказал Байрамов на совместной конференции со своей коллегой из Словении Таней Файон.

Позитивно отнеслись к тбилисским переговорам дипломатов стран Южного Кавказа и в азербайджанском экспертном сообществе.

«Эта встреча очень важная и показательная с нескольких точек зрения, - поделился своим мнением с 1news.az глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. - Прежде всего, нужно отметить, что она прошла сразу после Дипломатического форума в Анталье, где встречались министры иностранных дел Азербайджана, Грузии и Армении, и, скорее всего, предметно обсуждали тему трехстороннего взаимодействия. Я так понимаю, что именно тогда стороны и пришли к согласию относительно возможности проведения подобной встречи в Тбилиси».

На фото: Главы МИД Азербайджана, Грузии и Армении на панельной дискуссии по теме «Вызовы и возможности регионального сотрудничества на Южном Кавказе», IV Анталийский дипломатический форум, 12 апреля, 2025 г.

«С другой стороны, последние два дня мы наблюдали за ходом визита президента Грузии в Азербайджан. Считаю, что это был очень успешный и продуктивный визит», - продолжил аналитик.

Он обратил внимание на то, что обсуждения, которые провел Михеил Кавелашвили в Баку, касались в том числе и создания южнокавказской платформы взаимодействия: «И это тоже очень важно, потому что сегодня в мире наблюдается процесс регионализации, когда глобальные институты, глобальные системы безопасности рушатся».

«Естественно, как рефлексия к этому процессу, происходит создание региональных платформ - в нашем случае, если не безопасности, то, как минимум, взаимодействия. И мы в настоящее время рассматриваем перспективы такого взаимодействия», - сказал Ильгар Велизаде.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько лет назад выступил с инициативой о создании Южнокавказской платформы, которая бы объединяла три государства нашего региона. Речь идет о диалоговой платформе, и в Тбилиси поддержали эту инициативу. Грузинская сторона предложила проводить встречи в рамках этого диалога в Тбилиси. Азербайджан в целом благосклонно отнесся к этой идее, подтверждением чего и стала сегодняшняя встреча в Тбилиси», - отметил политолог.

«Конечно, это только начало, и пока еще ничего нельзя сказать о конкретных формах и методах этого диалога.

Почему? Потому что эта встреча была посвящена выработке практических шагов, которые позволяли бы сделать вот этот диалог устойчивым, по крайней мере, на политическом уровне, а затем придать ему больший вес и политическое значение.

Как видите, сейчас речь идет о встрече на уровне заместителей министров иностранных дел, пока еще даже не министров. Но видимо, эту встречу как раз можно характеризовать как подготовку для будущих переговоров министров иностранных дел, а в какой-то обозримой перспективе, наверное, можно будет говорить и о встрече глав правительств или глав государств трех стран. В любом случае тбилисская встреча очень важна, поскольку эта платформа отвечает духу времени, вызовам сегодняшнего дня», - подчеркнул Ильгар Велизаде.

В этом контексте политический аналитик привел примеры подобных платформ в других регионах: «Наши центральноазиатские соседи имеют Консультативный совет глав государств Центральной Азии, периодически собираются для того, чтобы обсуждать текущие проблемы, пытаются найти пути их решения в согласованном порядке.

Есть еще такой формат, как Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива - тоже региональная платформа, которая объединяет страны со схожей географией и направлена на решение практических задач, вытекающих из актуальных вопросов сотрудничества.

Если посмотреть на географию Евросоюза, то есть региональный формат сотрудничества стран Балтии - Nordic-Baltic Eight. Лидеры государств, объединенных в этом формате, периодически встречаются и обсуждают актуальные вопросы.

Есть другие региональные форматы, которые привязаны к тем или иным географиям».

«И в нашем регионе тоже, сама география диктует необходимость выработки каких-то общих правил игры, если так можно выразиться, и формирования - пусть вначале очень и очень общего - но все-таки консенсуса по животрепещущим темам актуальной повестки.

Кстати говоря, южнокавказский формат очень хорошо вписывается в другой формат, который также предложил Президент Азербайджана – это формат «3+3»: три региональных участника и три их государственные соседа - Россия, Иран и Турция.

Поэтому здесь, опять же, очень уместно выражение «лиха беда начало», и думается, что в какой-то вполне обозримой перспективе будут предприняты дополнительные шаги по упрочнению этого формата и созданию устойчивой платформы взаимодействия государств Южного Кавказа», - резюмировал Ильгар Велизаде.

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