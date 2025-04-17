Захарова: Франция ради своих интересов всячески стремится дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе

Франция неоднократно демонстрировала свои намерения по эскалации напряженности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, официальный Париж заинтересован в поддержании напряженности на Южном Кавказе для достижения собственных геополитических целей.

«Мы [официальная Москва] абсолютно не питаем иллюзий относительно заверений Парижа о якобы благих намерениях на Южном Кавказе. Неоднократно становились свидетелями попыток именно Елисейского дворца навязать посреднические усилия ценой обострение армяно-азербайджанского конфликта, противоречий. В чем истинные цели Европейского Союза в Армении, нам абсолютно хорошо известно. Они абсолютно никак не связаны с задачами содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном», - отметила она.