Лига Европы УЕФА: определятся полуфиналисты турнира
Сегодня определятся команды, которые выйдут в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
В ответных матчах четвертьфинальной стадии испанский "Атлетик Бильбао" сыграет с шотландским "Рейнджерсом", немецкий "Айнтрахт Франкфурт" - с английским "Тоттенхэмом", итальянский "Лацио" - с норвежским "Будё-Глимтом", а английский "Манчестер Юнайтед" - с французским "Лионом".
Все игры начнутся в 23:00 по бакинскому времени.
Лига Европы УЕФА
1/4 финала
17 апреля
23:00, "Атлетик Бильбао" - "Рейнджерс" (первая игра - 0:0);
23:00, "Айнтрахт Франкфурт" - "Тоттенхэм" (первая игра - 1:1);
23:00, "Лацио" - "Будё-Глимт" (первая игра - 0:2);
23:00, "Манчестер Юнайтед" - "Лион" (первая игра - 2:2).
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