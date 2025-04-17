Лига Европы УЕФА: определятся полуфиналисты турнира

Сегодня определятся команды, которые выйдут в полуфинал Лиги Европы УЕФА.

В ответных матчах четвертьфинальной стадии испанский "Атлетик Бильбао" сыграет с шотландским "Рейнджерсом", немецкий "Айнтрахт Франкфурт" - с английским "Тоттенхэмом", итальянский "Лацио" - с норвежским "Будё-Глимтом", а английский "Манчестер Юнайтед" - с французским "Лионом".

Все игры начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Лига Европы УЕФА

1/4 финала

17 апреля

23:00, "Атлетик Бильбао" - "Рейнджерс" (первая игра - 0:0);

23:00, "Айнтрахт Франкфурт" - "Тоттенхэм" (первая игра - 1:1);

23:00, "Лацио" - "Будё-Глимт" (первая игра - 0:2);

23:00, "Манчестер Юнайтед" - "Лион" (первая игра - 2:2).