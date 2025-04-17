Гарвардскому университету отменили гранты на $2,7 млн

Два гранта для Гарвардского университета на общую сумму более $2,7 млн аннулировало Министерство внутренней безопасности США.

"Сегодня [в среду] министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила об аннулировании двух грантов Министерства внутренней безопасности на общую сумму более $2,7 млн, выделенных Гарвардскому университету", - говорится в документе, распространенном ведомством.

Как отмечается в заявлении, эти действия последовали за решением президента США Дональда Трампа заморозить федеральное финансирование Гарвардского университета на сумму $2,2 млрд, а также за предложением пересмотреть безналоговый статус этого учебного заведения.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники передавала, что Служба внутренних доходов США намерена пересмотреть налоговый статус Гарварда. Газета The Washington Post со ссылкой на трех осведомленных лиц также сообщила, что администрация Трампа обратилась в налоговое ведомство с просьбой аннулировать статус университета, освобождающий его от уплаты налогов.

Министерство образования США в понедельник объявило о заморозке грантов для Гарвардского университета на сумму $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн. Президент Гарвардского университета Алан Гарбер ранее заявил, что учебное заведение не будет принимать требования администрации Трампа о внесении изменений в политику учебного заведения для защиты студентов еврейского происхождения от антисемитизма.

Также сообщалось, что американская администрация намерена пересмотреть гранты Гарвардскому университету и контракты с этим элитным высшим учебным заведением на общую сумму около $9 млрд.

В середине марта Министерство образования США предупредило 60 американских университетов о последствиях, если они не обеспечат защиту студентов еврейского происхождения от акций протеста.

Эти уведомления получили в том числе шесть из восьми вузов Лиги плюща: Брауновский, Гарвардский, Йельский, Колумбийский, Корнеллский и Принстонский университеты.

Источник: ТАСС