ЕС запретил использование программ на основе ИИ на онлайн-встречах

Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет на использование на онлайн-заседаниях виртуальных помощников на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые становятся все более популярным инструментом общения для предпринимателей и потребителей.

Об этом сообщила газета Politico.

"Использование агентов ИИ не допускается", - такая надпись размещена на слайде, который появляется на экранах перед началом встречи, утверждает газета. ЕК признала, что впервые ввела такое правило на прошлой неделе, отказавшись предоставить более подробную информацию о причинах, побудивших ее принять подобное решение, пишет газета.

Такой шаг исполнительного органа ЕС Politico называет неожиданным и странным с учетом того, что Брюссель уже стал готовиться к эпохе, когда агенты ИИ будут использоваться в повседневной жизни и бизнесе. Эта технология была упомянута в более широком пакете документов ЕК по виртуальной реальности, опубликованном 31 марта.

"Агенты ИИ - это программные приложения, предназначенные для восприятия виртуальной среды и взаимодействия с ней". Агенты ИИ могут "работать автономно", но их работа регламентируется "определенными заранее правилами", отмечается в документе.

Источник: ТАСС