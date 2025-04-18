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США прекратят попытки добиться мира в Украине, если в ближайшее время не будет прогресса - Госдеп

First News Media19:00 - 18 / 04 / 2025
США прекратят попытки добиться мира в Украине, если в ближайшее время не будет прогресса - Госдеп

Президент США Дональд Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил об этом после переговоров в Париже с участием украинской и европейской делегаций.

«Мы не собираемся заниматься этим месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить — это вопрос нескольких дней — возможно ли это в ближайшие недели. Если да, мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты», — сказал Рубио в Париже после встречи с европейскими лидерами.

Свое заявление Рубио сделал вечером 17 апреля в Париже после первых за последнее время переговоров с участием делегаций США, Украины и ее европейских союзников. До этого администрация Дональда Трампа самостоятельно проводила консультации с Россией и Украиной, по сути исключая из этого процесса Европу.

На переговоры в Париж приехали глава Госдепа США Марко Рубио и посланник Трампа Стивен Уиткофф, который на прошлой неделе встречался с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Украину представляли министры иностранных дел и обороны, а также глава Офиса президента. Во встрече также участвовал президент Франции Эммануэль Макрон, глава МИД и советник по национальной безопасности Великобритании и несколько высокопоставленных чиновников из Германии.

«Президент очень сильно переживает по этому поводу. Он посвятил этому много времени и энергии… Это важно, но есть много других действительно важных вещей, которые заслуживают такого же, если не большего внимания», — добавил Рубио.

«Думаю, что важно всем напоминать, что украинская война — это ужасная вещь, но это не наша война. Мы ее не начинали. США помогали Украине больше трех лет, и мы хотим, чтобы все это закончилось. (...) Так что если они серьезно относятся к миру, одна из сторон, или обе, мы хотим помочь. Если этого не произойдет, мы просто будем двигаться дальше», — сказал Рубио.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал положить конец войне в Украине за 24 часа, в течение первых суток на посту президента. Позднее, вернувшись в Белый дом, Трамп называл уже другие сроки, обещая добиться перемирия в течение полугода.

Трамп оказывает давление на обе стороны, чтобы заставить их сесть за стол переговоров, угрожая ужесточением санкций против России и прекращением военной поддержки Киева со стороны США на миллиарды долларов.

Как могут развиваться события дальше, пока неясно. Соединенные Штаты могут сохранить свою нынешнюю политику в отношении конфликта без изменений, сохранив санкции против России и продолжая оказывать помощь Киеву. Трамп также может принять решение о прекращении поддержки Украины.

Три европейских дипломатических источника сообщили Reuters, что комментарии Рубио отражают растущее разочарование в Белом доме из-за неуступчивости России в вопросе прекращения войны.

Если Вашингтон дистанцируется от переговоров, скорее всего, они окажутся безуспешными, поскольку ни одна другая страна не сможет оказать подобное давление ни на Москву, ни на Киев.

Источник: BBC

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