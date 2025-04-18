Мадат Бабаян признался в участии в Ходжалинском геноциде и убийстве мирных граждан

На продолжившемся сегодня в Бакинском военном суде судебном процессе подсудимый Мадат Бабаян признал, что участвовал в Ходжалинском геноциде в составе вооруженных формирований Армении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, во время дачи показаний он подтвердил, что был в Ходжалы 25 и 26 февраля 1992 года, и сказал: «Нас туда отвез наш руководитель отряда. Его звали Генрих Тамразян. Целью было изгнание азербайджанцев из Ходжалы».

Он отметил, что Аркадий Ширинян по прозвищу «Холостой» отдавал все приказы в Ходжалы и сказал: «А нам приказы отдавал Ваник Петросян. Ваник отдал приказ стрелять и убивать безоружных людей. Ваник и Аркадий отрезали людям пальцы рук и уши у трупов».

М. Бабаян подтвердил, что они пришли в Ходжалы с оружием и использовали бронетехнику. Обвиняемый признал свою причастность к убийству безоружных людей и заявил: «Мы совершили ошибку».

Он сказал, что видел в Ходжалы около 150 трупов, среди которых были дети, старики и женщины, и что тела грузили в машины и увозили армянские солдаты.

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях, продолжится 21 апреля.