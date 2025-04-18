В Кюрдамире скончался двухлетний ребенок

В Кюрдамирском районе скончался несовершеннолетний, госпитализированный в местную больницу.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), 17 апреля около 19:00 в Кюрдамирскую центральную районную больницу на машине скорой помощи был доставлен мальчик (2023 г.р.) с резким ухудшением состояния.

На момент поступления ребенок находился в агональном состоянии. Несмотря на все усилия врачей и проведенные реанимационные мероприятия, в 19:48 была констатирована его смерть.

Источник: Oxu.az