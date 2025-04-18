Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых

США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых.

Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Сегодня шагнули к совместному с США соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", - написала она в соцсетях.

Министр добавила, что остается завершить работу над текстом соглашения, подписать его, а затем ратифицировать документ в парламентах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев полпишут соглашение по редкоземельным металлам в следующий четверг, 24 апреля.

Источник: Интерфакс