Уступи дорогу Скорой помощи!: МВД обратилось с призывом к водителям - ВИДЕО

В столице продолжают фиксироваться случаи, когда некоторые водители не уступают дорогу автомобилям скорой медицинской помощи.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, из-за этого бригады врачей не успевают вовремя прибыть по адресу к нуждающимся в медицинской помощи, а также происходят задержки при транспортировке пациентов в медицинские учреждения.

В связи с этим МВД подготовило просветительский социальный ролик с призывом к водителям: Уступи дорогу Скорой помощи!