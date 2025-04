Хикмет Гаджиев рассказал о визите иностранных дипломатов в Карабах - ВИДЕО

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией о визите представителей иностранного дипломатического корпуса в Карабах.

Как сообщает 1news.az, в публикации в соцсети «Х» он отметил, что вместе с представителями аккредитованного в Баку дипломатического корпуса они прибыли в аэропорт Физули.

«Вместе с аккредитованным в Баку дипломатическим корпусом мы приземлились в аэропорту Физули.

Направляемся в Шушу и Ханкенди. В Ханкенди мы посетим Карабахский Университет. Впечатляет послевоенное восстановление и трансформация Карабаха и Восточного Зангезура!» - отметил Гаджиев.

With the diplomatic corps accredited in Baku we landed in Füzuli airport. We enroute to Shusha and Khankandi. We will visit Karabakh University and students in Khankandi. Post conflict reconstruction and transformation of Karabakh and Eastern Zangazur is impressive! pic.twitter.com/ROgGsmn6X7 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) April 18, 2025