При ударе по зданиям у штаб-квартиры полиции в Иране ранены несколько полицейских

Израиль нанес удары по зданиям вблизи штаб-квартиры иранской полиции в Тегеране, несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Oб этом говорится в заявлении полиции, которое приводит агентство IRNA.

"В продолжение агрессии со стороны узурпаторского и жестокого сионистского режима (имеется в виду Израиля - ред.) несколько часов назад ряд зданий вблизи штаб-квартиры полицейского управления подверглись атаке, в результате несколько наших сотрудников получили ранения", - указывается в нем.

Точное число раненых полицейских не уточняется.