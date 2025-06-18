При ударе по зданиям у штаб-квартиры полиции в Иране ранены несколько полицейских
Израиль нанес удары по зданиям вблизи штаб-квартиры иранской полиции в Тегеране, несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
Oб этом говорится в заявлении полиции, которое приводит агентство IRNA.
"В продолжение агрессии со стороны узурпаторского и жестокого сионистского режима (имеется в виду Израиля - ред.) несколько часов назад ряд зданий вблизи штаб-квартиры полицейского управления подверглись атаке, в результате несколько наших сотрудников получили ранения", - указывается в нем.
Точное число раненых полицейских не уточняется.
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