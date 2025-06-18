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Вице-премьер Италии: Наши граждане покинули Иран через территорию Азербайджана

First News Media20:40 - Сегодня
Вице-премьер Италии: Наши граждане покинули Иран через территорию Азербайджана

В общей сложности 29 граждан Италии покинули территорию Ирана сухопутным путем через территорию Азербайджана.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил вице-премьер Италии, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни.

«Благодарим наши посольства в Тегеране и Баку, а также Кризисный центр Министерства иностранных дел и международного сотрудничества за проделанную работу. Мы продолжаем прилагать усилия для обеспечения безопасности других итальянцев, находящихся в регионе», — подчеркнул заместитель премьер-министра.

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