Байрамов и Лавров обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию в сфере региональной безопасности, возникшую в результате противостояния между Ираном и Израилем, а также вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Глава МИД России выразил благодарность руководству Азербайджана и всем соответствующим структурам за оказанную помощь в эвакуации российских граждан, включая представителей культуры, из Ирана.

Министры выразили серьезную обеспокоенность складывающейся ситуацией в регионе и подчеркнули важность урегулирования конфликта исключительно дипломатическими средствами.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.