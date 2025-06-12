Рамиль Гасан избран новым генсеком ТюркПА

На заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) в Астане генеральным секретарем организации был избран депутат парламента Азербайджана Рамиль Гасанов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заместителем генерального секретаря ТЮРКПА был избран Мухаммед Алпер Хаяли.

Напомним, что в Астане состоялось заседание Совета Ассамблеи ТЮРКПА, а также прошло 14-е пленарное заседание на тему «Tюркский век: роль парламентской дипломатии».

По его итогам председательство в ТЮРКПА перешло от Азербайджана к Казахстану, также была принята Астанинская декларация.

Следующее, 15-е заседание ТЮРКПА состоится в Кыргызстане.