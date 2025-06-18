Комиссия Милли Меджлиса прокомментировала фейки об Азербайджане

Азербайджан столкнулся с новой волной дезинформационных кампаний - одного из самых распространенных видов гибридных угроз.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Комиссии Милли Меджлиса против иностранных вмешательств и гибридных угроз.

Согласно информации, анализ мониторинга показал, что подобные кампании против Азербайджана организуются в социальных медиа-платформах группами, действующими на территории соседних государств и служащими различным кругам и интересам: «Несмотря на официальную позицию Азербайджана по происходящим процессам, озвучиваемую Министерством иностранных дел и должностными лицами, на таких платформах, как Telegram, Facebook, X, TikTok и YouTube, распространяется искаженная и ложная информация. Целью этих действий является ввести в заблуждение стороны конфликта, а также международное сообщество, нанести ущерб растущему влиянию нашей страны и нарушить ее отношения с дружественными и братскими странами».

В заявлении также отмечено, что среди поддерживающих эти кампании есть также лица азербайджанского происхождения и граждане Азербайджана. «Временная комиссия против иностранного вмешательства и гибридных угроз совместно с соответствующими государственными органами внимательно отслеживает эти действия против нашего государства и принимает соответствующие меры», - говорится в заявлении.

Комиссия призывает все заинтересованные стороны, включая граждан Азербайджана, верить только официальной информации и бороться с дезинформацией.