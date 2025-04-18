Эмин Агаларов поделился кадрами визита Президента Ильхама Алиева в Sea Breeze - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана и предприниматель Эмин Агаларов поделился на своей странице в соцсети Instagram кадрами визита в Sea Breeze Президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и членов их семьи.

«Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и сыновья Али и Микаил Агаларовы ознакомились с реализуемыми и запланированными на предстоящий период проектами на территории Sea Breeze. В частности, был показан комплекс Park Residences 2, успешно введенный в эксплуатацию. В рамках этого комплекса было построено 10 семиэтажных жилых зданий, включающих 1260 квартир. Для обеспечения комфортного проживания жителей предусмотрена развитая инфраструктура: бассейны, зоны отдыха, а также выполнено масштабное озеленение территории.

Также мы представили общий мастер-план Sea Breeze и результаты наших реализованных инициатив. Благодарю за оказанное доверие и поддержку!», — написал Эмин Агаларов.



