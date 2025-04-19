Дорожная полиция обратилась к водителям, планирующим поездки в выходные

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям, готовящимся к поездке в выходные дни.

Об этом сообщили в ГУГДП.

Отмечено, что, несмотря на смягчение нестабильных погодных условий, продолжавшихся на территории страны в течение нескольких дней, последствия, вызванные ветром и дождем, устранены не полностью.

«В ряде регионов по-прежнему сохраняются неблагоприятные погодные условия, что требует повышенной осторожности при вождении в этих направлениях.

Учитывая, что туман, изморозь, наблюдаемые особенно ночью и утром, ограничивают видимость, а также значительное увеличение вероятности оползней, водителям следует принимать необходимые меры предосторожности, не создавать опасную ситуацию для себя и других участников дорожного движения.

Обращая внимание на рост интенсивности движения на автомобильных дорогах республиканского значения в выходные дни, Главное управление государственной дорожной полиции также рекомендует водителям, выезжающим в регионы, быть более ответственными в дождливую погоду, следить за соблюдением скорости, убедиться в исправности автомобилей, а также по возможности ездить в светлое время суток», – подчеркивается в обращении.