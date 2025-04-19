В храме Гроба Господня проходит молитвенная процессия перед схождением Благодатного огня

Молитвенная процессия (литания) Благодатного огня – крестный ход, который возглавляет патриарх Иерусалимский Феофил III, – проходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю.

Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.