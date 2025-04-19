АПБА: Правила пищевой безопасности важнее красивых залов и рекламы

В АПБА призвали владельцев объектов общепита уделять большее внимание правилам пищевой безопасности вместо погони за украшением залов и рекламой для привлечения клиентов.

С таким заявлением выступил руководитель отдела Агентства продовольственной безопасности Мансур Пириев, комментируя инцидент с массовым отравлением на свадьбе в Баку.

По его словам, АПБА регулярно проводит рейды и просветительскую работу в объектах общепита, однако некоторые безответственные предприниматели все еще осознают ответственность важность вопроса.

"Только за последние дни во время проверок десятков объектов общепита были выявлены недостатки и приняты соответствующие меры административного наказания. Общественность также постоянно информируется о принятых мерах. Владельцам банкетных залов, где были обнаружены недочеты, были сделаны официальные предупреждения", - подчеркнул Пириев.

Он отметил, что анализ выявленных нарушений показывает, что некоторые владельцы банкетных залов не уделяют должного внимания правилам пищевой безопасности, вместо этого сфокусированы на декоре залов и рекламе, чтобы привлечь как можно больше клиентов.

"Владельцы объектов, мягко говоря, халатны к зонам обработки продуктов, требованиям безопасности при приеме сырья, кухням, санитарно-гигиеническому состоянию и здоровью персонала. К сожалению, такой подход в итоге приводит к неприятным ситуациям, массовым отравлениям. Для усиления общественного контроля в этой сфере потребители также должны быть внимательны и при обнаружении каких-либо подозрительных моментов или недочетов во время обслуживания обращаться на горячую линию Агентства 1003", - заявил представитель АПБА.

Источник: Report