Юрий Гусев: За три года в Азербайджане прошли реабилитацию 273 украинских детей

За последние три года в Азербайджане прошли реабилитацию 273 украинских детей, чьи родители погибли в ходе российско-украинского конфликта или находится в плену.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Баку Юрий Гусев на пресс-конференции.

"Эта программа играет важную роль в усилении сотрудничества и стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном",- сказал Гусев.

Он сообщил, что неделю назад в Азербайджан приехала еще одна группа украинских детей для отдыха и реабилитации, для которых сегодня по случаю Пасхальных праздников организован благотворительный концерт в рамках благотворительной художественной акции "Для детей ради будущего. Украина — Азербайджан".

По данным посольства Украины, в настоящее время в Азербайджане проходят реабилитацию 29 детей, родители которых погибли или пропали без вести в ходе российско-украинского конфликта.

Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Украина Алибала Магеррамзаде отметил, что сегодняшнее мероприятие является показателем высокого уровня гуманитарных связей между двумя странами.

"Как всем известно, Азербайджан признает территориальную целостность Украины и всегда рядом с украинским народом. Мы надеемся, что война скоро закончится, что украинские и азербайджанские дети проведут еще больше совместных мероприятий в будущем", - отметил он.

Представитель координационного штаба по работе с военнопленными, руководитель проекта "Люди будущего" Виктория Цымбалюк сообщила, что до сих пор в благотворительной художественной акции "Для детей ради будущего" приняли участие свыше 3 тыс. украинских детей.

"Этот проект уже реализован в около 20 странах мира. Проект направлен на социализацию детей, на поддержку, в том числе психологическую, на их обучение, а также на спортивное развитие",- добавила она.