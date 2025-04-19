Задержаны лица, пытавшиеся провезти на территорию страны крупную партию наркотиков - ФОТО

18 апреля на служебной территории погранотряда "Горадиз" пограничники обнаружили брошенный автомобиль ВАЗ-2106 и приступили к поискам владельца, в операции были задействованы БПЛА.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны жители Агдамского района Талех Мамедов (1989 г.р.) и Ахад Исмайылов (1991 г.р.), приближавшиеся к автомобилю с пакетами в руках.

В пакетах оказалось 5 кг 800 г марихуаны.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.