Задержаны лица, пытавшиеся провезти на территорию страны крупную партию наркотиков - ФОТО
18 апреля на служебной территории погранотряда "Горадиз" пограничники обнаружили брошенный автомобиль ВАЗ-2106 и приступили к поискам владельца, в операции были задействованы БПЛА.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу.
В ходе оперативных мероприятий были задержаны жители Агдамского района Талех Мамедов (1989 г.р.) и Ахад Исмайылов (1991 г.р.), приближавшиеся к автомобилю с пакетами в руках.
В пакетах оказалось 5 кг 800 г марихуаны.
По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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