За сутки в результате ударов Израиля в секторе Газа погибли не менее 64 человек

Не менее 64 человек погибли за сутки в результате ракетных ударов Израиля по сектору Газа.

Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

«Медицинские источники сообщили телеканалу, что с рассвета в результате израильских авиаударов по районам на севере и юге сектора [Газы] погибли 64 палестинца, при этом запрет на ввоз гуманитарной помощи сохраняется уже 46 день», — говорится в сообщении телеканала.

Более половины из этого количества жертв приходится на город Газа и северные районы палестинского анклава, уточнило издание. Погибшие и раненые есть и в Хан-Юнисе и Рафахе.

Источник: Iz.ru