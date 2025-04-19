Стали известны подробности гибели подростка, утонувшего в болоте в Хачмазе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В селе Ниязабад Хачмазского района утонул 15-летний школьник Эльчин Багиров.

Девятиклассник получил в школе пропускной лист и готовился к экзамену, который должен был пройти в воскресенье, сообщает Oxu.Az.

Вернувшись домой, он отправился на болотистую местность, чтобы пригнать скот, но обратно не вернулся.

Семья подростка обратилась в соответствующие структуры, после чего на территорию были привлечены сотрудники Службы спасения на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям, водолазы и жители села. В результате поисков, продолжавшихся всю ночь, тело Э.Багирова было найдено утром в одном из водоемов на территории района.

09:35

В Хачмазе обнаружено тело подростка, утонувшего в болоте.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, 15-летний Эльчин Эльман оглу Багиров утонул ночью 18 апреля в болоте, расположенном на побережье моря вблизи села Ниязабад.

По словам очевидцев, подросток пас скот верхом на лошади, когда упал в болото. Лошадь смогла выбраться из воды, однако Эльчина спасти не удалось.

В поисково-спасательной операции участвовали сотрудники службы спасения на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям, водолазы и местные жители. На первом этапе найти тело подростка не удалось.

Лишь после того, как с помощью тракторов были прорыт каналы и осушен водоём, тело Эльчина Багирова удалось обнаружить утром. Тело было передано по назначению.

По факту проводится расследование.

Эльчин Багиров учился в 9-м классе Ниязабадской средней школы. 17 апреля ему исполнилось 15 лет.