В Хачмазе обнаружено тело подростка, утонувшего в болоте - ФОТО

В Хачмазе обнаружено тело подростка, утонувшего в болоте.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, 15-летний Эльчин Эльман оглу Багиров утонул ночью 18 апреля в болоте, расположенном на побережье моря вблизи села Ниязабад.

По словам очевидцев, подросток пас скот верхом на лошади, когда упал в болото. Лошадь смогла выбраться из воды, однако Эльчина спасти не удалось.

В поисково-спасательной операции участвовали сотрудники службы спасения на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям, водолазы и местные жители. На первом этапе найти тело подростка не удалось.

Лишь после того, как с помощью тракторов были прорыт каналы и осушен водоём, тело Эльчина Багирова удалось обнаружить утром. Тело было передано по назначению.

По факту проводится расследование.

Эльчин Багиров учился в 9-м классе Ниязабадской средней школы. 17 апреля ему исполнилось 15 лет.