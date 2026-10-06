Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Организацией цифрового сотрудничества

6 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с генеральным секретарем Организации цифрового сотрудничества Дима Аль Яхья.

Как сообщили в Кабинете Министров, на встрече подчеркивалось значение членства Азербайджана в Организации цифрового сотрудничества с точки зрения реализации повестки дня страны по цифровой трансформации и расширения международного сотрудничества в соответствующей сфере.

Отмечалось, что цифровая трансформация является одним из главных приоритетов государственной политики в Азербайджане, под руководством Президента Ильхама Алиева в этом направлении осуществляются последовательные и системные меры.

В качестве практического результата этой политики была представлена информация о работе, проделанной в сферах развития цифровой инфраструктуры, цифровизации государственных услуг, укрепления искусственного интеллекта, кибербезопасности и инновационной экосистемы.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Организацией цифрового сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, подчеркнута важность обмена опытом и реализации совместных инициатив по различным направлениям.