Bloomberg: «США могут признать Крым российской территорией»

«Американские власти готовы признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом».

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Такой шаг, указывает издание, свидетельствует о стремлении президента США Дональда Трампа добиться прекращения огня и урегулирования конфликта в Украине. Окончательное решение принято еще не было.

В четверг Вашингтон представил союзникам в Париже предложения по украинскому урегулированию, напоминает Bloomberg. Среди них ослабление санкций против РФ и отказ от обсуждения членства Киева в НАТО.

Кроме того, проект США подразумевает, что все занятые РФ территории остаются под контролем России.

Обсуждение этих планов продолжится на следующей неделе в Лондоне.

Источник: ТАСС