Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Пожар в торговом центре в Сумгайыте потушен.

Об этом местному бюро Report сообщили в пресс-службе МЧС.

"Благодаря срочным и неотложным мерам, принятым силами Государственной службы пожарной охраны, пожар в торговом центре в Сумгайыте потушен", - указали в ведомстве.

23:10

В Сумгайыте возник пожар в торговом центре.

Об этом местному бюро Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, на горячую линию "112" ведомства поступил вызов о пожаре в одном из торговых центров на территории города. К месту происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются.