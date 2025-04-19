Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО
Пожар в торговом центре в Сумгайыте потушен.
Об этом местному бюро Report сообщили в пресс-службе МЧС.
"Благодаря срочным и неотложным мерам, принятым силами Государственной службы пожарной охраны, пожар в торговом центре в Сумгайыте потушен", - указали в ведомстве.
23:10
В Сумгайыте возник пожар в торговом центре.
Об этом местному бюро Report сообщили в пресс-службе МЧС.
Согласно информации, на горячую линию "112" ведомства поступил вызов о пожаре в одном из торговых центров на территории города. К месту происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются.
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