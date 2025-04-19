В Баку задержаны подозреваемые в присвоении 80 тыс. манатов 65-летней женщины
В Баку задержаны подозреваемые в присвоении 80 тысяч манатов 65-летней женщины.
Об этом Report сообщили в МВД.
Согласно сообщению, жительница столицы была обманута обещанием трудоустройства ее сына. В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского РУП, по подозрению в совершении мошенничества были задержаны 40-летний Н.Шукюров и 37-летняя Н.Гасымова.
По факту проводятся расследование.
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