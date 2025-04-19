Трагическое ДТП с участием автобуса с детьми в Казахстане

В Акмолинской области Казахстана произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Мерседес», перевозившего детей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Казинформ», по предварительным данным, водитель микроавтобуса, пытаясь совершить обгон грузового автомобиля, не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. В салоне находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и их тренер, направлявшиеся из Павлодара в Астану на соревнования.

В результате аварии тренер погиб на месте происшествия. Все дети были доставлены в больницу. Семеро несовершеннолетних госпитализированы, один из них находится в реанимации. Девять детей, не получивших травмы, временно размещены в стационаре.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.